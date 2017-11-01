Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone
Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Троицка в Челябинской области. Отдыхавшая там 19-летняя студентка решила принять участие в эротическом конкурсе, соблазнившись ценным призом – iPhone 7. Ради дорогого гаджета она на глазах у посетителей клуба разделась до трусов.
Кто-то из отдыхавших достал смартфон и снял победоносный стриптиз. На кадрах видно, как девушка смутилась, оказавшись практически без одежды. Ролик попал в Сеть, и на следующий день весь город обсуждал ее поведение, сообщает "Комсомольская правда – Челябинск".
О стриптизе узнали родители студентки и руководство педагогического колледжа, где она училась на воспитателя детского сада. Директор образовательного учреждения решил отчислить девушку, посчитав ее поведение аморальным.
"До поступления в наш колледж она состояла на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Девочка сложная. Плохо училась, пропускала занятия, употребляла спиртное. Мы ее неоднократно разыскивали, вызывали родителей. История в ночном клубе стала для нас последней каплей", – рассказали преподаватели.
Героиня скандала заявила журналистам, что жалеет о своем поступке. По ее словам, все вышло случайно. "Я не хотела раздеваться, но, когда объявили розыгрыш, меня буквально вытолкнули из толпы в самый центр и начали кричать: "Давай, не бойся!" – рассказала студентка.
Девушка призналась, что организаторы конкурса обманули ее: вместо обещанного iPhone 7 вручили обычный сенсорный телефон за три тысячи рублей. Впрочем, в ту ночь и подаренный смартфон, и старый мобильник у новоиспеченной стриптизерши украли.
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