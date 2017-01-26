Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления

В Подмосковье женщину задержали за убийство, совершенное два десятка лет назад. Преступнице удавалось все это время скрываться от правоохранителей по поддельным документам.

Следственный отдел по Подольску расследует уголовное дело, возбужденное в 1995 году по статье "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Участнице жуткого преступления удавалось оставаться в тени все эти годы.

Как установлено следствием, в ночь с 11 на 12 июня 1995 года 21-летняя обвиняемая и ее знакомый, 17-летний Тимур Узаков совершили убийство на окраине кладбища недалеко от деревни Сергеевки Подольского района. "В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений сначала сдавливали шею 22-летней потерпевшей руками, затем нанесли ей в область шеи удары ножом", – сообщает Следственный комитет России по Московской области.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Затем молодой человек и его подруга облили тело бензином и подожгли его.

Собранные органами следствия доказательства оказались достаточными для вынесения еще в 1996 году приговора в отношении Узакова. Он получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Его подельница была объявлена в розыск. Более 20 лет ей удавалось скрываться от правоохранительных органов, используя поддельные документы, удостоверяющие личность.

Сейчас обвиняемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.