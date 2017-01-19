Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей

Выяснились новые подробности убийства матерью двоих детей в городе Братск Иркутской области. Совершившая преступление женщина работала в местной администрации и считалась вполне успешным человеком.

На данный момент, полиция выясняет мотивы, которые могли толкнуть 31-летнюю женщину на то, чтобы в крещенскую ночь задушить подушкой двухлетнего сына и пятилетнюю дочь. Со стороны семья злоумышленницы казалась вполне благополучной.

Женщина являлась консультантом по социальным вопросам аппарата администрации Братска. В частности, в ее обязанности входила помощь многодетным семьям. Так, именно мать-детоубийца являлась секретарем организационного комитета, который награждал местных жительниц почетными знаками "За заслуги в семейном воспитании", сообщает "Московский комсомолец"

Известно, что злоумышленница сама неоднократно подчеркивала, что семейные ценности – самое главное в жизни. Помимо престижной работы, у женщины было внешне все благополучно и в семье: муж-нефтяник, двое детей, материальный достаток. "В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске", – рассказали в министерстве соцразвития Иркутской области.

Коллеги женщины до сих пор в шоке от того, что она оказалась способна на страшное преступление. И тем не менее, можно предположить, что детоубийцу все же что-то беспокоило. Так, известно, что женщина неоднократно обращалась к психиатру, но на учете в психоневрологическом диспансере не состояла.

На данный момент, виновница преступления помещена в стационар психиатрической клиники. Расследование убийства продолжается.

Ранее следственный комитет Иркутской области сообщил, что жительница Братска позвонила в полицию и призналась в убийстве двоих детей. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тела малолетних мальчика и девочки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.