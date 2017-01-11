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Новосибирская госжилинспекция занялась самопиаром

Фото: GLOBAL LOOK press
Достижения госжилинспекции Новосибирской области за последнее время известны всем местным жителям сознательного возраста. О том, как ведомство держит руку на пульсе жизни региона, бесстрашно устраняя проблемы, пишут в газетах и интернете. Однако, как выясняется, большая часть подвигов ГЖИ – не более чем реклама.
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Сход сосулек и снежных навесов в Новосибирской области этой зимой существенно сократился по сравнению с прошлым годом. О победе ГСЖ над стихией и над нерадивыми управляющими компаниями сообщало не одно СМИ. Движение вперед, конечно, есть. Вот только далеко не во всех случаях госжилинспекция имеет к нему непосредственное отношение.

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Как выясняется, зачастую сотрудники ГЖИ просто приписывают себе успехи УК и ТСЖ. Например, подводя итоги 2016 года, начальник областной госжилинспекции Евгений Пономарев заявил, что в ходе проверок его подчиненные устранили 1891 нарушение. Однако около 470 нарушений – четверть от общего числа – управляющие компании устраняли еще до прихода представителей ведомства.

В результате гражданам приходится искать справедливости "на стороне", жалуясь на бездействие той же ГЖИ в другие ведомства. Показателен пример жительницы Октябрьского района города Новосибирска Ирины Финтюшковой. Обеспокоившую ее проблему отказались решать и управляющая компания, и госжилинспекция. В конце концов активная гражданка опубликовала информацию на общественном ресурсе "Сердитый гражданин".

Фото: GLOBAL LOOK press

Суть проблемы в том, что в подвале девятиэтажного жилого дома в течение нескольких лет проживают посторонние люди. Они пользуются водой и электроэнергией – за что приходится расплачиваться всем жителям дома. Кроме того, бомжи портят общедомовое имущество и захламляют подъезд. Пытаясь решить проблему, женщина обратилась в областную прокуратуру – которая, в свою очередь, переслала обращение в ГЖИ. А инспекция преспокойно отправила послание дальше –  в отдел полиции. Официальный ответ инспекторов жительницу не удовлетворил: "Можно сделать вывод, что ГЖИ занимается отписками", – отметила Финтюшкова. Гражданка намерена обжаловать действия (а точнее – бездействие) органов власти.

Что же касается госжилинспекции, то для нее имитация борьбы с нерадивыми УК и выписывание штрафов превратилось, по сути, в "показательную порку". Цель такого спектакля – реклама собственной эффективности. Причем под горячую руку ГЖИ в конце прошлого года попали как гражданские, так и военные управляющие компании.

Автор: Федор Лопырев11 января 2017, 18:54

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