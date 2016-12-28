Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя

Переехавшие медведя в Якутии "Уралами" вахтовики объяснили свой поступок опасным поведением животного, случайно попавшегося на их пути. Теперь подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Якутии установили трех участников произошедшего в мае 2016 года инцидента и машины, на которых вахтовики бессердечно расправились с лесным обитателем. Против рабочих возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, с бурым медведем жестоко обошлись работающие вахтовым методом сотрудники компании "Якутск геофизика". Установлены и личности живодеров, но их имена не называются. "Ехали, увидели темное пятно — оказался медведь. Объезжая его, проехали метров 200, может быть, остановились в небольшом кармашке. Ребята вылезли с машин и начали фотографировать", – цитирует одного из подозреваемых телеканал "360".

На допросе мужчина также рассказал, что вскоре подъехала еще одна машина, откуда тоже вышли пассажиры. "Когда он начал подниматься на четыре лапы, все разбежались, испугались", – отметил один из участников расправы. Затем, по его словам, водитель одной из машин согнал медведя с дороги в сугроб, но не остановился, а продолжил преследование животного.

Подозреваемый заявил, что не видел, наехала ли машина на медведя или нет. "Когда я спустился с дороги, из колеи поднялся медведь. Я испугался, побежал назад, потом встал и не двигался. "Урал" подъехал ближе, спугнул медведя, и я успел заскочить в кабину", – вспоминает вахтовик.

Мужчина рассказал, что когда две машины встали вместе, медведь оказался между колесами и попытался вылезти. Он признался, что ударил хищника ломом, который ему дали коллеги. "Мы разъехались, медведь вышел, метров 50, может, 100 прошел, сел. Сидел-сидел и потом мордой в снег", – резюмировал он. Теперь подозреваемым за их поступок грозит до двух лет лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель".

Напомним, ранее в Сети появилось жестокое видео, на котором неизвестные мужчины устроили расправу над медведем. На кадрах, снятых из кабины "Урала", запечатлены последние минуты жизни животного, которого вахтовики преследуют на двух грузовиках. Травмированного колесами зверя добивают железным прутом.