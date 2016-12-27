Продолжение расправы над медведем попало на видео

В Сети появилось продолжение видео, на котором запечатлена жестокая расправа группы вахтовиков над медведем в Якутии. Зажатого двумя автомобилями "Урал" медведя живодеры добивали стальным ломом из кабины одной из машин.

Ранее кадры того, как местные жители на "Урале" пытаются задавить медведя, привлекли внимание министра охраны природы Якутии. Следственное управление России (СКР) по Республике Саха (Якутия) 27 декабря начало процессуальную проверку по факту размещения в СМИ видеоролика со сценами жестокого обращения с животным.

"В СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки "Урал", над диким зверем - медведем. Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона", – передает СКР России по Республике Саха (Якутия). В настоящее время устанавливаются личности мужчин, а также обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Якутии начали проверку по факту убийства медведя вахтовиками на "Уралах". Также в Якутии заявили, что быстро найдут вахтовиков, убивших медведя при помощи "Уралов".