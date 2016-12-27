Сначала участники произошедшего фотографировали дикое животное
Злоумышленники стащили из дома жителя села Дивное 14 пластиковых ведер с кровососущими
Жестокое убийство медведя грузовиком попало на видео
Запись опубликовал портал Life.ru. На кадрах, снятых из кабины "Урала" запечатлены последние минуты жизни медведя, которого вахтовики преследуют на двух грузовиках. Травмированное колесами животное добивают железным прутом. Предположительно, расправа проходит в Якутии. Другие подробности произошедшего неизвестны.
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Фигуристка рассказала о проблемах с Никитой Джигурдой
Анна Шульгина напугала поклонников