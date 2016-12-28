В Якутии нашли вахтовиков-живодеров

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства бурого медведя, видео которого ранее было размещено в Сети. Кроме того, полиции удалось установить предполагаемых участников преступления.

Теперь вахтовики-живодеры будут привлечены к уголовной ответственности по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц", сообщает Следственный комитет по региону. Кроме того, правоохранительным органам удалось установить, что злоумышленники являются сотрудниками организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Якутии.

Именно этой организации принадлежат автомашины "Урал", с помощью которых мужчины преследовали и давили зверя. По неофициальным данным, это завод "Якутскгеофизика".

"Установлено место происшествия и предполагаемые участники", – цитирует РИА Новости источник в полиции. По информации следствия, на видео запечатлены вахтовики, работавшие на территории Булунского района.

Напомним, ранее в Сети появилось жестокое видео, на котором неизвестные мужчины устроили расправу над медведем. На кадрах, снятых из кабины "Урала", запечатлены последние минуты жизни медведя, которого вахтовики преследуют на двух грузовиках. Травмированное колесами животное добивают железным прутом.