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Поклонская выступила против "Победы"
Отрицательный отзыв о поездке на самолете авиакомпании Поклонская оставила у себя в Twitter. "Прекрасные впечатления от Екатеринбурга. Но самые плохие – от авиакомпании "Победа". Больше нет желания с ними летать..." – жестко высказалась депутат.
При этом, что именно не понравилось в работе лоукостера, политик не уточнила. Также неизвестно и с какой целью Поклонская приезжала в Екатеринбург.
Отметим, что авиакомпания "Победа" уже не первый раз оказывается в центре скандала. Сначала пассажиры жаловались на то, что количество билетов на самолет превышает число реальных мест в нем. Затем появились слухи о том, что реальная стоимость билетов оказывается гораздо выше, чем это заявлено в рекламной акции.
Прекрасные впечатления от Екатеринбурга. Но самые плохие - от авиакомпании "Победа". Больше нет желания с ними летать...— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 18 декабря 2016 г.
Летом текущего года бортпроводники лоукостера не разрешили молодой паре сидеть на борту рядом со своим маленьким ребенком, так как эта услуга не была ими оплачена. Затем авиакомпания оказалась замешана в судебном процессе.
20 июля Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Ространснадзора по вопросу дополнительных сборов "Победы". Федеральная служба предписала лоукостеру прекратить взимать плату за провоз вещей, которые разрешены к транспортировке сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. А в сентябре опоздавшие на рейс пассажиры ворвались в офис лоукостера и напали на его сотрудника.
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