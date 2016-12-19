Самолет с российскими военными сдуло ветром

Правительство Якутии назвало предварительную версию жесткой посадки самолета Ил-18 на территории региона. По данным администрации, лайнер упал из-за сильного бокового порывистого ветра.

"Предварительной причиной жесткой посадки стал сильный боковой ветер с порывами. По имеющимся прогнозам, в течение двух-трех дней погода будет только ухудшаться. Поэтому по поручению первого заместителя председателя правительства многопрофильная бригада медиков с оборудованием из Якутска будет доставлена на самолете в поселок Усть-Куйга, затем, на вертолетах, – до Тикси", – заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Работники поисково-спасательной службы Минобороны России доставили всех пострадавших в больницы города Тикси, сообщает ТАСС. 16 из них находятся в тяжелом состоянии. "Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь", – заявили в ведомстве.

"Все пострадавшие в результате аварийной посадки самолета Ил-18 при состоянии, допускающем транспортировку, будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в центральные военные клинические госпитали Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге", – добавили в министерстве. Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия отправилась специальная ведомственная комиссия.

Пассажирами лайнера были российские военнослужащие, уточняет Life.ru. Самолет направлялся из Североморска Мурманской области в войсковую часть в Якутии. Находившиеся на борту пилоты, бортмеханики и прочий персонал летели туда для управления вертолетами.

Беда! В Якутии упал Ил-18 Минобороны с 32 военными. Все выжили, но 16 в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Пожелаем выздоровления раненым! — Илья Белоус (@iliabelous) 19 декабря 2016 г.

Отметим, что упавший в Якутии Ил-18 RF-91821 находился в эксплуатации с 1965 года, в прошлом году у него был 50-летний юбилей. Более 30 лет самолет провел на аэродроме Восточный в Улан-Удэ, а позднее базировался в Екатеринбурге. При этом в качестве гражданского пассажирского авиалайнера его перестали использовать лишь в 2002 году.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Ил-18 потерпел крушение возле населенного пункта Тикси в Якутии. Как писали Dni.Ru, на борту находились 39 человек, среди них – семь членов экипажа.