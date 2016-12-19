В Якутии разбился самолет с 39 пассажирами

Пассажирский самолет Ил-18, на борту которого находились 39 человек, потерпел крушение возле населенного пункта Тикси в Якутии. Сообщается, что после крушения лайнер развалился на три части. Возгорания не было.

На борту разбившегося Ил-18 находились 32 пассажира и семь членов экипажа, передает РИА Новости. Власти Якутии подтвердили факт крушения пассажирского лайнера на территории региона.

В качестве основных версий о причинах катастрофы рассматриваются ошибка пилотов, а также сложные погодные условия. К месту падения направились три вертолета Ми-8 Росавиации и МЧС. Сообщается, что сам лайнер после крушения развалился на три части. Возгорания его обломков не произошло.

По предварительным данным, Ил-18 принадлежит Министерству обороны. "Самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения", – цитирует "Интерфакс" представителя экстренных служб региона. В администрации Булунского улуса в Якутии проходит заседание по ЧС, в котором принимают участие спасатели и власти региона.

Согласно первоначально появившейся информации, выжить при крушении удалось пятерым. Затем было сообщено о четверых выживших. В МЧС утверждают, что выжили все, находившиеся на борту. "При крушении пострадали 32 человека, из них 7 членов экипажа. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. У остальных переломы. Погибших нет", – цитирует сайт "Комсомольская правда" представителя экстренных служб.

Источник добавил, что крушение произошло при заходе на посадку. Всех пострадавших доставляют в больницу вертолетами. В операции задействованы пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по республике Саха. Согласно данным Минобороны, тяжелые травмы получили 16 человек, все они были доставлены в больницу поселка Тикси.