Старушка с новогодней елкой довела чиновника до увольнения

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По информации прокуратуры Ярковского района Тюменской области, инцидент произошел 1 декабря 2016 года. В палисаднике 86-летней местной жительницы без разрешения спилили полувековую ель. Анна Фольц посадила это дерево 50 лет назад и растила его вместе с сыном, который уже скончался.
Ель установили на площади Центрального дома культуры к Новому году, говорится в сообщении ведомства. Сделано это было по приказу начальника отдела капитального строительства районной администрации.
В адрес чиновника прокуратура внесла представление, по результатам которого ему объявили выговор. Кроме того, было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов".
Материалы дела направлены для рассмотрения в административную комиссию Ярковского муниципального района. Поскольку эта история получила широкий общественный резонанс, чиновник подал заявление об отставке: 12 декабря он покинул районную администрацию.
По факту вырубки ели правоохранительные органы проводят уголовно-процессуальную проверку. Сотрудники, участвовавшие в спиливании дерева, привлечены к ответственности. Они уже извинились перед пенсионеркой, передает ТАСС.
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