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Раскрыто новогоднее меню депутатов
Новый заказ комбинаты питания получили от управления делами президента. Эти предприятия обеспечивают едой буфеты и кафе Госдумы, правительства России, Совета Федерации и администрации главы государства.
В новогоднее меню войдет множество традиционных зимних блюд. Так, на десерт народные избранники и государственные служащие смогут заказать пахлаву, шоколадный фонтан с мороженым или крем-брюле с красной смородиной. В рождественский набор вошли и напитки: безалкогольный глинтвейн и чай с облепихой, малиной или имбирем, передает Lenta.ru.
"Чтобы все успеть и с легкостью подойти к кануну 2017 года, учреждения питания разработали для своих посетителей и гостей новогоднее предложение заказа готовых блюд к праздничному столу", – гласит текст пресс-релиза управделами президента. Так, на вынос можно будет заказать фаршированную индейку, молочных поросят и кулебяку.
Порадуют народных избранников и чиновников изменения в интерьере. Планируется, что кафе и буфеты украсят новогодние елки.
Нарядная ёлка в Государственной Думе РФ. #ГД #РФ #Россия #Новыйгод #елка #ГосДума #Москва pic.twitter.com/x9RuM0kj2L— Джахангир Мамедов (@DjaxangirM) 28 декабря 2015 г.
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