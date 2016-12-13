Раскрыто новогоднее меню депутатов

В буфетах для российских чиновников и депутатов решили обновить меню к Новому году. Теперь госслужащие смогут полакомиться зимними десертами и прочими традиционными рождественскими блюдами.

Новый заказ комбинаты питания получили от управления делами президента. Эти предприятия обеспечивают едой буфеты и кафе Госдумы, правительства России, Совета Федерации и администрации главы государства.

В новогоднее меню войдет множество традиционных зимних блюд. Так, на десерт народные избранники и государственные служащие смогут заказать пахлаву, шоколадный фонтан с мороженым или крем-брюле с красной смородиной. В рождественский набор вошли и напитки: безалкогольный глинтвейн и чай с облепихой, малиной или имбирем, передает Lenta.ru.

"Чтобы все успеть и с легкостью подойти к кануну 2017 года, учреждения питания разработали для своих посетителей и гостей новогоднее предложение заказа готовых блюд к праздничному столу", – гласит текст пресс-релиза управделами президента. Так, на вынос можно будет заказать фаршированную индейку, молочных поросят и кулебяку.

Порадуют народных избранников и чиновников изменения в интерьере. Планируется, что кафе и буфеты украсят новогодние елки.