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"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости

"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости
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По словам гендиректор агентства недвижимости "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева, все зависит от способа покупки жилья.

Она отметила, что если у вас есть необходима сумма для покупки, то лучше рассмотреть "вторичку" с готовым ремонтом и в относительно новом доме. А вот если ваш вариант – только ипотека, то в этом случае лучше рассматривать новостройку, на которую действуют льготные ставки. Но, как отмечает URA.RU, в этом случае еще придется накопить на ремонт.

Конечно, у каждого варианта есть и плюсы, и минусы. Например, если выбираете вторичное жилье, то сразу можно заехать и не делать ремонт, также в районе, скорее всего, будет развитая инфраструктура. Минусы, конечно, тоже имеются: дорогая ипотека и изношенные инженерные коммуникации, двор без парковки.

Покупка новостройки также имеет свои за и против. Из очевидных плюсов: доступность льготной ипотеки, возможность сделать планировку под себя и благоустроенные общественные зоны. Недостатков тоже хватает. Например, придется ждать окончания строительства, делать ремонт и некоторое время жить без развитой инфорструктуры.

По словам Юлии Усачевой, когда ипотечные ставки вырастут после повышения ключевой до 14-15%, некоторой категории покупателей будет не доступно вторичное жилье, так как возрастет размер ежемесячных платежей.

5 сентября 2023, 02:06
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

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