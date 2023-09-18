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Звезда "Вампиров средней полосы" строит терем в родном городе

Звезда "Вампиров средней полосы" строит терем в родном городе
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Дом, как и положено, деревянный, с баней, расположен на берегу реки Чусовой. Михаил Гаврилов-Третьяков уверяет, что только здесь, на природе в тихом городке, может в полной мере расслабиться и отдохнуть.

Однако столичной жизни звезда сериала "Вампиры средней полосы" также отдает должное. Квартира в Москве у артиста как была, так и остается — по словам Михаила, в его семье она должна быть. Кроме того мужчина планирует обзавестись жильем и в Санкт-Петербурге, где у него также есть корни, рассказал актер изданию WomanHit.

"Этот мегаполис меня принял, и я ему благодарен", — с теплотой отзывается Михаил Гаврилов-Третьяков о столице.

Именно в городе Чусовом, где прошло детство актера, Михаил встретил свою жену Валерию, в которую влюбился с первого взгляда. Они оба чувствовали, словно знают друг друга всю жизнь. Вскоре Лера привела его в свой родной дом на реке Чусовой — где сейчас пара и возводит тот самый "терем" — и познакомила его с мамой, которая тут же его узнала, так как регулярно смотрит телевизор — "строгий подполковник полиции", по словам актера.

"Он просторный, деревянный канадская дикая рубка в чашу, на берегу реки. […] Атмосфера располагает к полному отключению от всего", — делится радостью Михаил Гаврилов-Третьяков.

Актер подчеркнул, что жизнь в маленьком городе способствует некой душевной перезагрузке и накоплению сил для дальнейшей работы. Порой звезда сериала "Отель Элеон" любит бесцельно пошататься по улочкам, а иногда присоединяется к местным ветеранам-футболистам и гоняет мяч на стадионе. Кроме того, Михаил Гаврилов-Третьяков питает особую страсть к лошадям — и именно в Чусовом можно легко сесть на коня и помчаться, куда глаза глядят.

18 сентября 2023, 19:43
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

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