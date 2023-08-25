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Пятница 25 августа

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Что делать в случае затопления квартиры соседями

Что делать в случае затопления квартиры соседями
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Затопление квартиры из-за прорыва трубы – нередкое явление. Что делать в таких случаях?

Как действовать в случае, если затапливают соседи, куда обращаться и от кого ждать компенсации? В пресс-службе Роскачества рассказали о порядке действий.

При протечке многое зависит от действий пострадавшей стороны. "В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды очень мало и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне", — цитирует экспертов RT.

Правила безопасности предполагают, что нужно убрать все ценные вещи из пострадавшей зоны. Также лучше убедиться, что дети и животные не имеют туда доступа, пояснили в организации.

"Далее необходимо как можно быстрее сообщить соседям о том, что произошла протечка. Причиной может быть как поломка, которая не заметна невооруженным глазом, так и простая невнимательность. Если соседей нет дома, звоните в аварийную диспетчерскую. Специалисты смогут перекрыть воду в квартире наверху и тем самым прекратить протечку и дальнейшие разрушения", — добавили специалисты.

Если квартира пострадала и после высыхания воды может быть материальный ущерб, нужно сделать фотографии и видео. Это нужно для того, чтобы зафиксировать повреждения.

Если квартиру арендуют, обращаться за возмещением ущерба нужно к собственнику, так как он несет ответственность за свою недвижимость. Если протечка произошла из-за действия или бездействия управляющей компании, то требовать компенсацию нужно непосредственно с нее.

25 августа 2023, 09:55
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

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