Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Понедельник 17 июля

16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни
103

Юлия Шилова рассказала о жизни на даче.

В 2000-е годы писательница Юлия Шилова прославилась на всю страну, будучи одним из самых издаваемых российских авторов. Ее детективы выходили в огромном количестве и пользовались большой популярностью в народе.

На пике карьеры соперничать с литератором могла разве что знаменитая Дарья Донцова. Однако постепенно количество книг и размеры тиражей начали уменьшаться. Сегодня писательница больше занята домашними хлопотами.

Юлия Шилова спряталась от цивилизации после болезни. В интервью изданию WomanHit она рассказала, что неоднократно страдала из-за коронавируса. Теперь восстановить легкие автору помогают свежий воздух и обилие зеленой растительности.

Юлия Шилова поселилась на даче, которая находится за пределами МКАД. Соседей у нее очень мало, дома окружены густым лесом. Особенно писательнице нравятся поющие за окном птицы.

Правда, заниматься привычными для дачников делами она не любит. На участке площадью 25 соток нет ни огородов, ни парников. Копанию в земле Юлия Шилова предпочитает "тихую охоту" — ходит по грибы в лес.

Кроме того, писательница в отрыве от цивилизации выращивает декоративные культуры. Юлия Шилова отметила, что ее умиляет плакучая ива. А еще на даче автора детективов можно насладиться видом туи — хвойных деревьев довольно много.

17 июля 2023, 16:11
Юлия Шилова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды загорают на грядках

Прохор Шаляпин похвастался в Instagram роскошным садом, а заодно и продемонстрировал, как за ним ухаживает. Подписчики труды "загорелого дворянина" оценили по достоинству
На свежий воздух потянуло и "папину дочку" Лизу Арзамасову: "После экзамена поехала было домой, а потом резко развернулась на полдороге и рванула на дачу, - призналась она в микроблоге. - Воздух... Ложкой черпать! "Грядки" заряжают. Выбираю уютный уголок, чтобы завалиться с конспектами прямо на улице и готовиться к завтрашнему дню, а день обещает быть трудным и насыщенным событиями и делами. Но "зеленушка" вокруг бодрит, и комарики держат в тонусе. Дождь собирается. Кра-со-та"
МакSим тоже похвасталась дачными фотками. Правда, на купание певица так и не решилась
А ведущая Алиса Селезнева решила вплотную заняться изучением насекомых. "Зажиточные насекомые, должно быть, носят шубы из шмелей", - предположила она у себя на страничке
Анита Цой похвалилась помидорами с собственного участка. "Это тот самый момент, когда ожидаешь чуда. Ещё денёк и всё вокруг взорвется ярко красным!" - поделилась певица
А Наталья Подольская выложила фото роскошного сада, который для нее и Владимира Преснякова сотворили сотрудники передачи "Идеальный ремонт"
Лена Летучая решила собственноручно привести в порядок участок, а видеокадрами с прополки поделилась в Instagram. "Я русский человек, я копаюсь в земле, - прокомментировала ведущая. - Я очищаю нашу русскую земельку от сорняков. На работе я очищаю от сорняков ресторанно-гостиничную отрасль, а дома - наш прекрасный газон. Теперь все подумают, что я не боюсь грязной работы в прямом и переносном смысле"
Ольга Бузова отдыхает на природе в чудесном платье, "незаменимом на пляже, в кафе и за городом"
А жена Романа Абрамовича Даша Жукова оказалась ближе всех к природе, выложив фото до неприличия милых поросят. Подписчики аккаунта уже изъявили желание следующим летом приехать на шашлыки

По теме

В семье писательницы Юлии Шиловой случилась трагедия

На офисном рынке рекордный объем сделок

На офисном рынке рекордный объем сделок
Спрос формирует IT-сектор и госкомпании. На столичном рынке офисов в первой половине 2023 года были куплены и арендованы рекордные 915 тыс.

Спрос на зарубежное жилье вырос на треть

Спрос на зарубежное жилье вырос на треть
Наибольшей популярностью пользуется ОАЭ. Россияне продолжают охотно скупать жилую недвижимость на зарубежных рынках.

Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной

Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной
Место под котельную необходимо выбрать с учетом проложенных коммуникаций. Многие владельцы частной недвижимости, не имея возможности подключиться к централизованным коммунальным системам или из желания сэкономить, строят частные котельные, рассчитанные на обслуживание одного дома.

Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты

Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты
Начать переформатирование недвижимости лучше с фундамента. Многие люди после долгих лет жизни в душных, серых мегаполисах просто печатают переехать за город на постоянной основе.

Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил

Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил
Для поиска риелтора можно обратиться за советом к знакомым. Люди, желающие продать или приобрести недвижимость, зачастую обращаются за помощью к риелторам.

"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян

"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян
Автор ютуб-канала "ВАСЯ НА СЕНЕ" дал оценку квадратным метрам жителей страны. Известный блогер Сергей Лукьянов снимает сюжеты о героях с неблагополучной жизненной ситуацией и меняет их судьбы к лучшему.

Выбор читателей

16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 16/07Вск"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 16/07ВскДиректор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 15/07СбтПеренесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 16/07Вск "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь