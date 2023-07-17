Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Юлия Шилова рассказала о жизни на даче.



В 2000-е годы писательница Юлия Шилова прославилась на всю страну, будучи одним из самых издаваемых российских авторов. Ее детективы выходили в огромном количестве и пользовались большой популярностью в народе.

На пике карьеры соперничать с литератором могла разве что знаменитая Дарья Донцова. Однако постепенно количество книг и размеры тиражей начали уменьшаться. Сегодня писательница больше занята домашними хлопотами.

Юлия Шилова спряталась от цивилизации после болезни. В интервью изданию WomanHit она рассказала, что неоднократно страдала из-за коронавируса. Теперь восстановить легкие автору помогают свежий воздух и обилие зеленой растительности.

Юлия Шилова поселилась на даче, которая находится за пределами МКАД. Соседей у нее очень мало, дома окружены густым лесом. Особенно писательнице нравятся поющие за окном птицы.

Правда, заниматься привычными для дачников делами она не любит. На участке площадью 25 соток нет ни огородов, ни парников. Копанию в земле Юлия Шилова предпочитает "тихую охоту" — ходит по грибы в лес.

Кроме того, писательница в отрыве от цивилизации выращивает декоративные культуры. Юлия Шилова отметила, что ее умиляет плакучая ива. А еще на даче автора детективов можно насладиться видом туи — хвойных деревьев довольно много.