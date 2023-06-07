Какая перепланировка запрещена в квартирах

Нарушения чреваты штрафами и запретом на выезд из страны.



Перепланировку квартир следует выполнять с соблюдением всех норм. Нарушения могут привести к серьезным штрафам и даже запретам на выезд из страны. Среди самых частых ошибок – объединение жилых пространств и лоджий, а также неправильное размещение мокрых зон. Какие еще работы недопустимы в квартире?



Запрещены работы, которые могут привести к росту нагрузки на несущие конструкции здания и нарушению их устойчивости. Несущие стены, материал перегородок, особенности устройства стяжки – эти параметры тщательно прорабатываются при создании проекта здания, и жильцы не могут что-либо менять по собственной инициативе.

Нельзя переносить на балконы или террасы радиаторы, которые подключены к центральной отопительной системе. Также нельзя подключать к центральной системе теплые водяные полы.

Запрещено расширять кухни на жилые зоны, объединять газифицированную комнату или размещать ее над или под жилой комнатой.

Террасы, лоджии не разрешено объединять с внутренними помещениями или увеличивать их площадь.

В квартире нельзя обустраивать новую антресоль.

Запрещено выполнять перепланировку чердачного пространства и технического уровня, которые относятся к общему имуществу.

В зданиях в аварийном состоянии запрещены любые виды перепланировки.

Есть и ряд санитарных ограничений: кухня и жилые комнаты не могут быть без естественного света, санузлы не могут быть расширены над жилыми помещениями, в квартирах, не обеспеченных гидроизоляцией, нельзя устраивать пол без порожка в мокрых зонах.

Минимальный штраф для граждан составляет 2-2,5 тыс. рублей. Также придется устранить все нарушения. В Москве до конца текущего года действуют моратории на штрафы. За этот период владельцам предлагается узаконить выполненные работы.