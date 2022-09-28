Штраф или согласование: как правильно провести перепланировку квартиры

Что для ряда работ по перепланировке квартиры потребуется получить разрешение и составить проект, другие изменения можно произвести в упрощенном порядке.



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Ремонт квартиры является задачей довольно ответственной и затратной, причем тратить приходится как время и энергию, так и денежные средства. Особенно много расходов возникает, если собственник решил провести перепланировку свое недвижимости. И здесь очень важно соблюсти требования законы, чтобы не получить дополнительные издержки в виде штрафа.

Решив сделать перепланировку, очень важно начать не с закупки строительных материалов, а изучения соответствующих норм. Многие детали изменений в квартире придется согласовывать, особенно если это касается безопасности остальных жильцов дома.

Итак, как правильно провести перепланировку квартиры, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он объяснил, что как собственнику не нарваться на штраф при ремонтных работах.

По словам эксперту, согласовывать придется любые перепланировки. К ним можно отнести, например, перенос межкомнатных перегородок, открытие или закрытие проходов или смена "сухих" и "мокрых" зон.

Специалист подчеркнул, что для ряда работ потребуется получить разрешение и составить проект, другие изменения можно произвести в упрощенном порядке. К ним можно отнести не несущие перегородки, то есть межкомнатные стены, построенные не из бетона или кирпича, передает RT.

Если перепланировка касается несущих конструкций, замены оборудования или же переноса отопительных приборов, то придется все согласовывать, иначе собственнику квартиры грозит штраф.