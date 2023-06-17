"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе

Светская Москва продолжает обсуждать роскошную свадьбу диджея Кати Гусевой, которую можно считать самым стильным событием этого лета. Правда, многие были озадачены поведением Филиппа Киркорова на торжестве. Катя все прояснила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

Многие думали, что после грандиозного торжества Катя со вторым мужем – адвокатом Михаилом Сазоновым – улетела на море отмечать медовый месяц. Поэтому ее появление в Москве вызвало недоумение. "Медового месяца еще не было, – призналась Катя. – Мы на четыре дня слетали в Турцию, два из которых я работала, вот и все. А медовый месяц отметим в декабре на Мальдивах".

Ответила она и про поведение короля российской эстрады, под песню которого "Ты, ты, ты" был первый свадебный танец. Как заметили гости, сразу после выступления Киркоров сбежал, даже не удостоив вниманием ждавшую его аки второго пришествия прессу, что на него непохоже. "Я ему очень благодарна, потому что он меня не подвел, – говорит Катя. – В этот день он должен был быть в другом месте, но приехал и спел на нашем торжестве".

Помимо выступления, по словам Кати, Филипп подарил ей еще и самый большой букет, и деньги. Как и Андрей Малахов, и Наталия Гулькина, и другие звездные гости. Сумма была достаточная – молодые даже не ожидали. Но денег этих Катя не увидела. "Муж все забрал, спрятал под замок и сказал, что будем рассчитываться с кредитами и долгами", – пояснила Гусева.

Свадьбу, правда, окупить не удалось – "Вместе с невероятной красоты платьями от звездного дизайнера Аники Керимовой на торжество ушло более 10 миллионов рублей", – сообщила Гусева.