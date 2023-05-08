Как узнать в покупателе квартиры мошенника?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Понедельник 8 мая

20:39Как узнать в покупателе квартиры мошенника? 18:17"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 17:54"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 17:53Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве 17:30Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России 16:18Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел 15:50"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь 14:32Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки 14:28В Москве горит многоквартирный дом 14:13"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор 14:11Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности 13:25"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь 12:01Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву 11:54От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей 08:06Бритье ног и армейские платья: Как Великая Отечественная война изменила стиль советских женщин 06:39В Китае под водой сняли на видео пугающее существо из слизи с 24 глазами 04:24Как вас обманывают в ювелирных магазинах 02:25В Югре лося спасли от медведя – видео 00:48Советы перед майскими праздниками: как лимон спасет от опьянения 22:03Танцы, "Авито" и "Госуслуги": россияне ищут новые способы знакомства после ухода "Тиндера" 20:09Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде 18:15"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию 18:11"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма 17:06Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии: Было настоящей трагедией 16:41Сверкнувшая идеальной фигурой Волочкова ответила завистникам: Из своих трущоб пишите своим детям 16:09Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку 15:30Ольгу Бузову застукали на свидании с бывшим 14:26"Е-ху!": снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе 14:10Не сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале 13:25"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже во время схваток в роддоме 13:01"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 12:48Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы" 12:33Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 12:19Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках" 12:09Полицейского поймали на взятке коньяком 11:33Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 11:23"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком 11:12Стало известно о закрытии Малого драматического театра 08:03Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года 06:31Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают? 04:07Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога 02:03"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео 00:23Как связаны диабет и прием кефира? 22:35Как избавиться от блоков и зажимов 20:09"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 19:41Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео 19:01Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III 18:20"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 18:00Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак 17:30Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как узнать в покупателе квартиры мошенника?

Как узнать в покупателе квартиры мошенника?
29

Покупатель может обмануть продавца квартиры.

Обычно при покупке или продаже квартир мошенники чаще встречаются именно среди продавцов. Казалось бы, как может обмануть покупатель? Ведь он просто приносит вам деньги. Оказывается, тут тоже не все так просто.

Эксперт по недвижимости Милана Левченко дала советы продавцам квартиры, как не попасться на удочку мошенников. Оказывается, у продавцов такие же риски, как и у покупателей квартиры. Поэтому перед сделкой надо все проверить.

Первое, как может обмануть покупатель, это способ расчета по сделке. Если у покупателя не хватит денег или возникнут какие-то недопонимая с документами, плохие последствия будут только у продавца. Особенно внимательно стоит относиться к тем, кто пытается купить квартиру при помощи ипотеки или сертификата. Такие сделки имеют массу "подводных камней".

Бывают случаи, когда в последний момент покупателю отказывают в выдаче ипотеки. Если же человек хочет купить жилье на материнский капитал, стоит проверить наличие всех документов. Если же сделка совершается по наличному расчету, просите предоставить выписку по счету с подтверждением.

Еще одним рискованным вариантом сделки является покупка жилья при использовании доверенности. Важно убедиться, что у человека действителньо есть все полномочия для совершения сделки.

8 мая 2023, 20:39
Мошенник. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress. com
Passion.ru✓ Надежный источник

Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки

Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки
Щедрая бабушка поделилась богатством со своими наследниками. Баснословные заработки звезд кино и театра всегда привлекают внимание поклонников, и не так давно, Татьяна Васильева, звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная", рассказала о своих доходах, которые не оставили никого равнодушными.

Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое

Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое
На рынке намечается дефицит. На столичном рынке вторичных квартир может возникнуть дефицит качественных объектов по объективным ценам.

ЖК Headliner в Москве прошел проверку на пожарную безопасность

ЖК Headliner в Москве прошел проверку на пожарную безопасность
Квартал жилых небоскребов Headliner от ГК "КОРТРОС" прошел организованную МЧС проверку на пожарную безопасность. Плановые учения по ликвидации возможного возгорания в высотном здании состоялись в пятницу, 5 мая. В учениях участвовали пожарные, спасатели и службы городского хозяйства Москвы.

Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова

Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова
Недвижимость на перевале Дятлова даст Свердловской области новое развитие. Новые объекты недвижимости появляются по всей России, что делает ее более привлекательной для внутреннего туризма.

В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК

В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК
Минимальная цена – 5,2 млн рублей. В апреле на рынок новостроек столицы вышло пять ЖК, один из которых расположен в Новой Москве.

Эксперт раскрыл преимущества дачного участка

Эксперт раскрыл преимущества дачного участка
Полезные советы для дачников. С наступлением теплого времени года жители городов рванули на свои дачи, чтобы насладиться природой, чистым воздухом, шашлыками.

Выбор читателей

07/05ВскБедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 08/05ПндКак вас обманывают в ювелирных магазинах 07/05ВскВедьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 07/05ВскНе сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале 07/05Вск"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 08/05Пнд"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь