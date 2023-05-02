"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам

Тайные требования британских арендодателей к сдаче жилья в аренду стали достоянием общественности.



Британское новостное издание the Guardian опубликовало расследование, проведенное на локальном рынке аренды жилья. Как выяснила корреспондент Миранда Брайант, беженки и мигранты женского пола, переехавшие в Англию в поисках лучшей жизни, оказываются вынуждены идти на многое ради крыши над головой.

Низкий уровень жизни и ухудшение экономической ситуации, сообщает портал Радио 1, приводит к тому, что для того, чтобы не остаться на улице, женщинам-арендаторам приходится соглашаться на безумные требования владельцев снимаемого ими жилья.



"Требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно", – стало известно об отношении британских арендодателей к беженкам.

О проблеме заговорили благодаря работнице одной из английских благотворительных организаций. Она и поделилась беспокоящей ее информацией с прессой. Кроме того, сообщает портал Царьград, многие из беженок ради того, чтобы выжить, вынуждены также оказывать эскорт услуги.

К счастью, британский МИД уже признал проблему острой и требующей решения, а потому правительство уже начало рассматривать закон о наказании местных жителей, которые требуют секс в обмен на аренду жилья.

