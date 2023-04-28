"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой

Алла Пугачева запросила миллиард рублей за элитную недвижимость.

Не так давно Примадонна отечественной эстрады и ее супруг, некогда популярный в России юморист Максим Галкин* избавились от тяжелого бремени. Они продали знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. За элитную недвижимость звездная семейка получила один миллиард рублей, как и хотела изначально.

Имя нового владельца особняка пока что держится в тайне, однако очевидно, что он весьма обеспеченный человек и скорее всего занимается бизнесом в сфере промышленности. Кроме того, известно, что покупатель замка вхож в семью Народной артистки СССР. Не исключено, что Алла Пугачева лично попросила своего приятеля приобрести недвижимость.

И пока ажиотаж вокруг этой темы не утих, шоумен Стас Борецкий решил не упускать момент и примазаться к чужой славе. Музыкант заявил, что именно он приобрел элитный особняк, в котором до бегства из России жили Максим Галкин* и Алла Пугачева.

Более того, певец подчеркнул, что на месте замка собирается собирается открыть крематорий. Однако обман быстро раскрыл продюсер Сергей Дворцов, уточняет газета "Газета.ру". "Это чушь, ложь", – отметил он в интервью.

По данным РИА ФАН, продюсер назвал заявление Стаса Борецкого о покупке замка Аллы Пугачевой неадекватным. Он также подчеркнул, что знает имя настоящего владельца особняка.

Кстати, шоумен мог реально заняться инвестициями в недвижимость. Как отмечает ОСН, это является надежным способом получения пассивного дохода.

*Включен в реестр иноагентов, согласно решению Минюста РФ