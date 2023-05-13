Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК

Продуктовые магазины важнее фитнеса.



Продуктовый магазин является самым важным объектом инфраструктуры, который обязательно должен быть в пешей доступности от жилого комплекса. За такой вариант проголосовали почти 18% участников опроса портала "Индикаторы рынка недвижимости".



На втором месте оказалась автобусная остановка, набравшая 17,3% голосов, на третьем – аптека (12,5%).

Среди популярных вариантов также оказалась инфраструктура для детей: игровая площадка во дворе и детсад (по 11,5%) и школа (11,3%).

Минимальное количество голосов из предложенных в опросе объектов набрали кафе, за наличие которого в пешей доступности проголосовало 4,1%, и фитнес-клуб (5,6%).

Результаты вполне логичны: магазин с продуктами, аптека, остановка относятся к базовой, необходимой большинству жильцов инфраструктуре. Спорт и развлечения — это уже дополнительная инфраструктура. Она, несомненно, повышает комфорт проживания в ЖК, но не находится в приоритете у тех, кто выбирает квартиру.