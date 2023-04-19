"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем

Мария Погребняк купила новую недвижимость.

Бывший нападающий национальной сборной России по футболу Павел Погребняк женился на блогерше Марии Погребняк (девичья фамилия – Шаталова) в 2014 году. За девять лет счастливой семейной жизни у пары родились трое сыновей. Однако в апреле 2023 года их брак оказался на грани распада.

По крайней мере, СМИ сообщали о разводе супругов из-за якобы измен со стороны футболиста. По их данным, Павел Погребняк переехал от жены и детей жить в загородный особняк. Однако Мария Погребняк эту информацию опровергла. Она подчеркнула, что муж продолжает жить с ней и в их семье все хорошо.

Другой головной болью для блогерши стала ее коллега по проекту "Звезды в Африке", актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Отношения между звездными участниками нового сезона шоу сразу же не заладились. Артистка даже назвала супругу футболиста "силиконовой".

Меж тем, за последнее время в жизни блогерши произошли и позитивные события. Она стала обладательницей собственного жилья. Мария Погребняк купила квартиру в Дубае. Приятной новостью она поделилась в интервью газете "Комсомольская правда", отметив, что на самом деле "хотела виллу".

Блогерша выложила за апартаменты 30 миллионов рублей. Односпальная недвижимость будет находиться в сам центре города, уточняет Общественная служба новостей. Здание еще не завершено, поэтому жена Павла Погребняка надеется перепродать квартиру подороже после окончания строительства.

К слову, инвестиции в недвижимость стали для россиян весьма популярным способом сохранения денежных средств. Об этом сообщает портал URA.RU.