"Элитное направление": определена стоимость недвижимости тяжелобольного Костомарова

Экспертная оценка.

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Прославленный отечественный фигурист Роман Костомаров уже два месяца борется с целым комплексом тяжелых заболеваний. Проблемы у олимпийского чемпиона начались под конец новогодних праздников. Он угодил в больницу после того, как провел несколько выступлений на открытых аренах без необходимой теплой одежды.

Изначально у спортсмена подозревали простуду. Врачи сразу исключили коронавирус. Однако здоровье Романа Костомарова начало резко ухудшаться. Медики приняли решение подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ситуацию усугубил сепсис.

Специалистам удалось вовремя обнаружить разрастающуюся гангрену. Некроз тканей стал следствием перенасыщения организма пузырьками воздуха. Пришлась ампутировать спортсмену обе стопы. Некоторые СМИ утверждают, что Роман Костомаров также лишился кистей рук (или кисти одной из рук).

Так или иначе, врачи погрузили Заслуженного мастера спорта России в медикаментозную кому, чтобы снизить чувствительность. По данным RT, олимпийский чемпион уже начал приходить в себя. Однако, как утверждает телеканал "360", ему может потребоваться помощь нейропсихолога.

Опытный врач Лев Авербах уверен, что Роману Костомарову повезет, если он вообще останется в живых. По словам эксперта, у фигуриста мало шансов. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Когда спортсмен придет в норму, очевидно, ему придется проходить домашнюю реабилитацию. Идеально для восстановления подойдет загородная недвижимость Романа Костомарова. Особняк окружен зеленой зоной отдыха. К слову, риелтор Татьяна Вавилова уверена, что цена дома может доходить до 50 миллионов рублей, "если это элитное направление".