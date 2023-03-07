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33% квартир продаются менее чем за месяц

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33% квартир продаются менее чем за месяц

Средний размер скидки не превышает 1%.
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Собственники 33% вторичных квартир в Москве, проданных в течение января-февраля текущего года, смогли найти покупателей меньше чем за месяц. Средний дисконт при продаже такого жилья составил не более 1%. Это свидетельствует о том, что продавцы объективнее оценивают текущие экономические реалии и выставляют адекватный ценник

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На продажу основной доли квартир – 81% – понадобилось не более четырех месяцев. Средний размер скидки, на которую пришлось соглашаться продавцам, составил 9%.

На продажу 19% квартир потребовалось более четырех месяцев, причем 3,2% лотов находились в экспозиции более десяти месяцев.

В январе-феврале цены на вторичном рынке Москвы стабилизировались. Средняя стоимость кв. м за два месяца почти не изменилась, оставшись на уровне 252,5 тыс. рублей за кв. м. Самые доступные варианты предлагаются в районах за МКАД, самые дорогие – в центре города.

Автор: 7 марта 2023, 03:59 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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