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Пятница 17 февраля

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Как ускорить сделку по продаже жилья

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И чем может быть опасна быстрая продажа.

Одним из трендов прошлого года стало желание как собственников квартир, так и покупателей ускорить заключение сделки. В начале 2023 года данная тенденция сохранилась.

В настоящее время существуют две главные причины, почему владельцы "вторички" хотят быстрее найти покупателя:

– после совершения сделки они планируют уехать из страны;

– им нужны средства для покупки новой квартиры, также на вторичном рынке.

Основной способ ускорить сделку – подготовить документы, необходимые для сделки, заранее. Например, можно заблаговременно заказать выписку из ЕГРН и необходимые справки в БТИ, получить подтверждение, что нет долгов по "коммуналке" и т.д.

Правда, некоторые документы выдаются лишь за сутки до совершения продажи: выписка из домовой книги, справки о нормальном состоянии здоровья продавца.

Значительно ускорит процесс сделки ее электронная регистрация, которая занимает от двух рабочих дней. Для сравнения, регистрация в МФЦ займет минимум неделю.

Эксперты предупреждают, что покупателям следует настороженно относиться к квартирам в продаже с пометкой «срочно» и проверять их особенно внимательно. Так, если продавец квартиры в дальнейшем будет признан банкротом, сделку могут признать ничтожной.

17 февраля 2023, 08:20
НДВ Супермаркет Недвижимости✓ Надежный источник

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