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Новые законы о ЖКХ и недвижимости
С сентября вступили в силу несколько законов, касающихся сферы ЖКХ и недвижимости. Рассказываем, какие нововведения ожидают граждан.
1. Выбор УК
Изменился порядок выбора управляющей компании. Теперь за ее назначение должны проголосовать более половины жильцов многоэтажного дома. Раньше хватало и чуть более четверти голосов.
2. Запрет микродолей
Теперь запрещены сделки с жильем и договоры, в результате заключения которых появляются доли менее 6 кв. м. Основная задача закона – защитить граждан от рейдерского захвата жилья. Раньше недобросовестные риэлторы могли приобрести микродолю и въехать в квартиру на совершенно законных основаниях.
Запрет на микродоли не коснется ситуаций, связанных с приватизацией или наследованием.
3. Оплата "коммуналки"
Размер платы за услуги ЖКХ, которые направляются на общие нужды многоэтажного здания (эксплуатация лифтов, освещение этажей), теперь будет определяться по-другому и ежегодно корректироваться. Уплаченные жильцами суммы в дальнейшем будут соотноситься с показателями счетчиков. Размер платы теперь отдельной строкой появится в квитанции.
4. Схема участка
Теперь граждане могут сами создавать схему участка на интернет-портале Росреестра, загружая в специальный онлайн-сервис бумажный или электронный документ. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные лица.
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