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Новые законы о ЖКХ и недвижимости

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Новые законы о ЖКХ и недвижимости

С 1 сентября изменилась оплата за коммуналку.
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С сентября вступили в силу несколько законов, касающихся сферы ЖКХ и недвижимости. Рассказываем, какие нововведения ожидают граждан.

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1. Выбор УК

Изменился порядок выбора управляющей компании. Теперь за ее назначение должны проголосовать более половины жильцов многоэтажного дома. Раньше хватало и чуть более четверти голосов.

2. Запрет микродолей

Теперь запрещены сделки с жильем и договоры, в результате заключения которых появляются доли менее 6 кв. м. Основная задача закона – защитить граждан от рейдерского захвата жилья. Раньше недобросовестные риэлторы могли приобрести микродолю и въехать в квартиру на совершенно законных основаниях.

Запрет на микродоли не коснется ситуаций, связанных с приватизацией или наследованием.

3. Оплата "коммуналки"

Размер платы за услуги ЖКХ, которые направляются на общие нужды многоэтажного здания (эксплуатация лифтов, освещение этажей), теперь будет определяться по-другому и ежегодно корректироваться. Уплаченные жильцами суммы в дальнейшем будут соотноситься с показателями счетчиков. Размер платы теперь отдельной строкой появится в квитанции.

4. Схема участка

Теперь граждане могут сами создавать схему участка на интернет-портале Росреестра, загружая в специальный онлайн-сервис бумажный или электронный документ. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные лица.

Автор: 1 сентября 2022, 10:35 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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