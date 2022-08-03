Экономим на оплате услуг ЖКХ: рабочий метод

При обнаружении дополнительных коммунальных платежей следует обратиться в управляющую компанию.

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Граждане России при оплате счетов за коммунальные услуги зачастую допускают одну ошибку, которая негативно сказывается на бюджете. Однако, если проявить внимательность, то можно сберечь свои денежные средства. Как собственники недвижимости могут сэкономить на платежках за услуги ЖКХ, объяснил эксперт.

Специалист по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева призвала россиян внимательно проверять свой единый платежный документ. Как уточняет портал VSE42, при тщательном изучении ЕПД может оказаться, что туда включены дополнительные услуги.

Оказывается, что законодатель не запрещает коммунальным службам добавлять в счета услуги, которыми пользуются не все жильцы многоквартирного дома. Процедура эта вполне легальная, если соответствующее решение когда-то было принято на общем собрании собственников.

Как сообщает Пятый канал, управляющая компания, основываясь на решении владельцев жилья, может включить в ЕПД плату за кабельное телевидение, ТВ-антенну или совсем редко встречающуюся радиоточку. Кроме того, с собственников при их невнимательности может взиматься плата за страховку квартиры.

По словам эксперта, если гражданин не пользуется дополнительными услугами, то он может отказаться от них. Для этого следует обратиться с заявлением в управляющую компанию – лишние платежи за коммуналку будут убраны.