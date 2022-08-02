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Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России

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Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России

При падении спроса на жилье в России власти могут продлить льготную ипотеку.
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В россии по итогам текущего года может упасть спрос на недвижимость. К примеру, интерес граждан к покупке квартир может снизиться на 20%. Однако власти готовы принять своевременные меры для защиты рынка.

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Об этом рассказал заместитель главы российского кабмина Марат Хуснуллин. По его словам, правительство РФ может ввести дополнительные меры поддержки, а также продлить льготную ипотеку.

Будущее отечественного рынка жилья чиновник спрогнозировал в интервью РБК. По словам заместителя председателя правительства, снижение спроса на жилье на 10-20% соответствует современным реалиям рынка, поэтому "ничего страшного" в данном явлении нет.

Меж тем, при дальнейшем падении спроса власти будут готовы реагировать. Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека в прошлом году стала одним из ключевых факторов, сказавшихся на повышении спроса на недвижимость.

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, на динамике роста положительно сказались и уменьшение объема депозитов из-за снижения ключевой ставка Центробанка, а также рост курса доллара.


Политик подчеркнул, что меры по поддержке отечественного рынка недвижимости обсуждались на совещании с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве примера замглавы кабмина РФ привел опыт льготной ипотеки в Казахстане.

По его мнению, в нашей стране можно выдавать кредит на недвижимость на 25 лет под семь процентов при первоначальном взносе 15% от стоимости жилья.

Марат Хуснуллин. Фото: kremlin.ru
Автор: 2 августа 2022, 11:56 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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