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Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
В россии по итогам текущего года может упасть спрос на недвижимость. К примеру, интерес граждан к покупке квартир может снизиться на 20%. Однако власти готовы принять своевременные меры для защиты рынка.
Об этом рассказал заместитель главы российского кабмина Марат Хуснуллин. По его словам, правительство РФ может ввести дополнительные меры поддержки, а также продлить льготную ипотеку.
Будущее отечественного рынка жилья чиновник спрогнозировал в интервью РБК. По словам заместителя председателя правительства, снижение спроса на жилье на 10-20% соответствует современным реалиям рынка, поэтому "ничего страшного" в данном явлении нет.
Меж тем, при дальнейшем падении спроса власти будут готовы реагировать. Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека в прошлом году стала одним из ключевых факторов, сказавшихся на повышении спроса на недвижимость.
Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, на динамике роста положительно сказались и уменьшение объема депозитов из-за снижения ключевой ставка Центробанка, а также рост курса доллара.
Политик подчеркнул, что меры по поддержке отечественного рынка недвижимости обсуждались на совещании с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве примера замглавы кабмина РФ привел опыт льготной ипотеки в Казахстане.
По его мнению, в нашей стране можно выдавать кредит на недвижимость на 25 лет под семь процентов при первоначальном взносе 15% от стоимости жилья.
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