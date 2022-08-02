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В Москве подорожала недвижимость
В мае и июне в столичном регионе было зафиксировано снижение стоимости недвижимости, однако через два месяца экономическая ситуация изменилась. В июле цены на вторичное жилье в Москве поднялись.
Рост средней стоимости квадратного метра в городе зафиксировал искусственный интеллект. По данным РБК, исследование рынка недвижимости проводила автоматизированная система оценки недвижимости SRG.
Вторичное жилье также подорожало и в других городах России. Рост стоимости недвижимости ИИ зафиксировал в 23 из 50 крупных населенных пунктов. Однако в северной столице ситуация иная. В Санкт-Петербурге квадрат в среднем подешевел примерно на полпроцента.
В Москве стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 1,37%. Однако российская столица заняла лишь пятое место по уровню роста. На первом – Оренбург с показателем 2,81%.
Далее следует Пермь. Там недвижимость в среднем подорожала на 2,45%. Тройку лидеров замыкает Махачкала с результатом 2,4%. Москву также опережает Воронеж. Там в июле квадрат подорожал на 1,6%.
Исследование искусственного интеллекта показало, что наибольшее снижение стоимости жилья в июле произошло в Сочи – 2,51%. Далее следуют Ярославль и Набережные Челны, потерявшие в цене за квадрат 2,48% и 2,07%, соответственно.
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