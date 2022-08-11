3 способа сделать квартиру светлее

Никаких ухищрений: с помощью простых инструкций можно освежить жилплощадь и сделать ее просторнее. Грамотный дизайн квартиры обеспечит вам уют и хорошее настроение.

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Есть универсальные методы, которые зрительно разгружают пространство и наделяют его особым шармом. Чтобы сделать квартиру светлее, вовсе не обязательно ставить огромные окна и выбрасывать темные вещи. Каким бы ни был дизайн квартиры, важно помнить о ключевых элементах гармонизации домашней обстановки.

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Внутренняя отделка и цвет мебели

Все просто: выбирайте светлые обои/краску/плитку для покрытия стен. При этом предпочтительнее столы, шкафы и прочие элементы убранства в нейтральных оттенках. Не обязательно полностью исключать яркие цвета — в интерьер можно добавить пару-тройку акцентных деталей.

Специальные шторы

Удачный дизайн квартиры на первом этаже предусматривает отказ от штор в дневное время суток — естественное освещение гораздо предпочтительнее искуственного. Во всех остальных случаях эксперты советуют попробовать римские шторы вместо классических. Последние визуально поглощают часть пространства и смотрятся гораздо массивнее.

Наличие большого зеркала

Эта хитрость давно стала неотъемлимым правилом для многих, кто живет в небольших квартирах и комнатах. Установка крупного зеркала в правильном месте обеспечит вам наличие светлого помещения, благодаря законам физики. Его следует повесить напротив светильников, торшеров, окна или захватить отражение люстры.

Эти в некотором роде банальные, но весьма эффективные способы улучшат ваше семейное гнездышко, если пока оно кажется темным и мрачноватым. Заниматься дизайном квартиры не так сложно, главное — желание и немного времени.