Что нужно знать о срочном выкупе квартир?

Услугой срочного выкупа пользуются продавцы недвижимости, которым срочно нужны деньги.



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Срочный выкуп жилья предлагают агентства недвижимости, а также инвестиционные компании. Сделку можно будет оформить в течение пяти дней, но продадите квартиру дешевле рыночной цены в среднем на 20–25%.

Авторы "Базы знаний МБК" и "Toпновостроек" рассказали, выгодно ли пользоваться срочным выкупом, и как распознать мошеннические компании.

Кто пользуется услугой срочного выкупа квартир?

Чаще всего срочным выкупом квартир пользуются продавцы, у которых сложная финансовая ситуация. Например, купили недвижимость по ипотеке, но нет денег для выполнения кредитных обязательств. Чтобы не терять ипотечное жилье, продавец с согласия банка продает жилье агентству недвижимости или финансовой компании.

Но бывают и другие обстоятельства, которые вынуждают людей воспользоваться услугой выкупа квартир. Нужны деньги на лечение, банк забирает жилье за долги, поэтому владельцу недвижимости требуется найти покупателя. Самостоятельная продажа чаще всего затягивается на 1–2 месяца, а благодаря услуге срочного выкупа квартиру удается продать за неделю.

Встречается и такая категория людей, которые готовы сделать скидку при продаже жилья, чтобы не тратить время на самостоятельный поиск покупателя. Например, продавец занят, постоянно в командировках, нет времени на показы и публикацию объявлений. А с помощью услуги выкупа удается оформить сделку быстро.

Преимущества и недостатки срочного выкупа квартир

К плюсам срочного выкупа жилья отнесем следующее.

Возможность быстро получить деньги за имущество.

Публиковать объявления не нужно.

Отпадает необходимость в показах.

Никто из покупателей не будет сбивать цену.

Но у такой услуги есть и минусы.

Низкая цена — главный недостаток сделки.

Есть мошеннические агентства, которые обманывают продавцов и переоформляют квартиры за минимальные цены.

Например, если продаете квартиру в Москве по среднерыночной цене 10 млн руб., по срочному выкупу предложат 8 млн руб. А если попадете на мошенников, вам могут предложить еще меньшую сумму — 6–7 млн руб.

Как проходит сделка по срочному выкупу?

Обращаетесь в компанию по срочному выкупу.

Приезжает оценщик и определяет стоимость жилья.

В ходе оценки учитывается ремонт, расположение, этаж, тип дома.

Честная компания предложит реальную рыночную стоимость, а мошенники сразу собьют цену, чуть ли не в два раза.

От реальной стоимости компания отнимет 20–25% — это комиссия за срочность.

Если цена вас устраивает, оформляете сделку и получаете деньги в течение недели.

Как избежать обмана по срочному выкупу квартир?

Если планируете продать квартиру по срочному выкупу и обратились в реальное агентство, на следующий день к вам приедет оценщик. Лучше заранее узнать, сколько примерно стоит ваша квартира. Для этого изучите рынок недвижимости, посмотрите доски объявлений с продажами жилья в вашем районе. Оцените, сколько стоит такая же квартира в вашем районе, рассчитайте стоимость квадратного метра.

Если оценщик компании приходит, смотрит жилье, и сразу называет точную цену, лучше не связываться с такими покупателями. Даже лидирующие агентства недвижимости не называют цену без детального анализа.

Но главное, изучите договор и обратите внимание на соглашение по задатку. Это первый документ, который будете подписывать по сделке срочного выкупа в качестве гарантии. Выясните сроки заключения договора купли-продажи, и список штрафных санкций за невыполнение условий договора.

Некоторые мошенники заключают типовой договор, где указывают размытые условия, а затем занимаются обычной продажей квартиры. Их цель — быстро найти покупателя и продать жилье дороже. Сделка в этом случае затягивается, а если вам внесли задаток, придется ждать продажи. В одностороннем порядке можно расторгнуть договор, но придется возвращать задаток в двойном размере. Убедитесь в договоре, что после получения задатка, квартира будет куплена в течение 5–7 дней. Точный срок прописывается в договоре.

Читайте статью от МБК "Как продать квартиру и купить новую по срочному выкупу?".

Не передавайте оригиналы правоустанавливающих документов на жилье до выхода на сделку. Если решили продавать квартиру по срочному выкупу, почитайте отзывы о финансовой компании, чтобы убедиться в честности работы агентства. И приготовьтесь к тому, что при срочной продаже потеряете 20–25% от реальной стоимости своего жилья.