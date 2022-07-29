Семья уголовника Ефремова лишилась крыши над головой

58-летний Михаил Ефремов продолжает отбывать срок за смертельное ДТП.

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Пока актер пребывает в колонии, его семье тоже приходится непросто. Михаил Ефремов не раз был женат, он является отцом шестерых детей, и каждый из членов многочисленной семьи актера-уголовника переживает это время по-своему.

У многих знакомых с семьей Ефремова наибольшее беспокойство вызывает бывшая жена актера – 51-летняя Ксения Качалина. Она и сама прежде была популярной актрисой, но теперь не снимается в кино и не появляется на публике. Если Качалиной и случается мелькать в телевизоре, то ее показывают как сильно опустившуюся женщину.

После развода с Ефремовым Качалиной досталась квартира его знаменитого отца в легендарном доме в Брюсовом переулке, неподалеку от Красной площади. Сам Ефремов вплоть до суда оплачивал коммунальные услуги бывшей жене и содержал ее с дочерью.

Окружающие привыкли считать Качалину какой-то нездешней, далекой от всех земных дел. Однако недавно выяснилось, что именно из-за Качалиной семья Ефремова лишилась элитной крыши над головой. Сестра актера по отцу Анастасия подчеркнула, что "инопланетная Ксюша" тихо отсудила семейное гнездышко после развода. Как пишет "ЭГ", на квартиру деда претендовала и дочь Анастасии, но Качалина ее обошла, удивив всех неожиданно появившейся прагматичностью.

Что касается соседей Качалиной по Брюсовскому переулку, то они, кажется, вовсе не рады такому исходу событий и теперь не самым добрым словом вспоминают отца Ефремова, когда некогда пустил туда нынешнюю жилицу. По информации СМИ, вип-апартаменты экс-супруга Михаила Ефремова превратила в настоящий бомжатник.