Папа больше не поможет: дочь Ефремова транжирит деньги уголовника

Михаил Ефремов не смогу задействовать связи, чтобы помочь своей наследнице.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов является отцом шестерых детей, самому младшему из которых 12 лет. Актер театра и кино был женат целых пять раз. Именно на хрупкие плечи его жен легла ответственность за воспитание наследников после того, как звезда сцены угодила за решетку по уголовной статье.

Разумеется, артист сегодня не в состоянии решить проблемы собственных детей. Находясь в местах лишения свободы, он не может использовать свои связи, чтобы облегчить жизнь наследникам, поэтому им приходится действовать самостоятельно.

Так, в понедельник, 25 июля, дочь Михаила Ефремова, рожденная в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой, стала студенткой Высшей школы экономики. К сожалению, 17-летняя Вера не смогла поступить на бюджетное обучение.

Девушка рассказала о своей будущей учебе в престижном московском вузе в интервью газете "Комсомольская правда". Она подчеркнула, что подала документы сразу на несколько направлений и планировала связать свою профессию с медиакоммуникациями.

Меж тем, наследница Михаила Ефремова не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения даже на платной основе, поэтому окончательный выбор сделала в пользу направления "управление в креативных индустриях". Впрочем, и за эту специальность придется выложить круглую сумму.

Пятой супруге актера, в одночасье ставшего уголовником, приходится воспитывать троих его детей, поэтому очевидно, что потянуть 650 тысяч рублей в год ей будет довольно сложно. Благо, у Михаила Ефремова остались сбережения, которые сейчас смогут потратить наследники.