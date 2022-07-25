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Шоу-бизнес
Папа больше не поможет: дочь Ефремова транжирит деньги уголовника

Папа больше не поможет: дочь Ефремова транжирит деньги уголовника

Михаил Ефремов не смогу задействовать связи, чтобы помочь своей наследнице.
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов является отцом шестерых детей, самому младшему из которых 12 лет. Актер театра и кино был женат целых пять раз. Именно на хрупкие плечи его жен легла ответственность за воспитание наследников после того, как звезда сцены угодила за решетку по уголовной статье.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Разумеется, артист сегодня не в состоянии решить проблемы собственных детей. Находясь в местах лишения свободы, он не может использовать свои связи, чтобы облегчить жизнь наследникам, поэтому им приходится действовать самостоятельно.

Так, в понедельник, 25 июля, дочь Михаила Ефремова, рожденная в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой, стала студенткой Высшей школы экономики. К сожалению, 17-летняя Вера не смогла поступить на бюджетное обучение.

Девушка рассказала о своей будущей учебе в престижном московском вузе в интервью газете "Комсомольская правда". Она подчеркнула, что подала документы сразу на несколько направлений и планировала связать свою профессию с медиакоммуникациями.

Меж тем, наследница Михаила Ефремова не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения даже на платной основе, поэтому окончательный выбор сделала в пользу направления "управление в креативных индустриях". Впрочем, и за эту специальность придется выложить круглую сумму.

Пятой супруге актера, в одночасье ставшего уголовником, приходится воспитывать троих его детей, поэтому очевидно, что потянуть 650 тысяч рублей в год ей будет довольно сложно. Благо, у Михаила Ефремова остались сбережения, которые сейчас смогут потратить наследники.

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Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 21:05 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
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