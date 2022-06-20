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В новостройках дадут пожить бесплатно
На фоне снижения спроса на новостройки застройщики ищут новые способы привлечь покупателей. Один из них – разрешить покупателям сначала бесплатно пожить в интересующей их квартире, а затем уже принять решение о покупке.
Пока тест-драйв жилья появится в некоторых региональных ЖК, сообщают в АН "Этажи". Однако в случае успеха проект может распространиться и на столичный рынок.
Даже кратковременное проживание в квартире перед ее приобретением значительно эффективнее, чем обычный осмотр. За несколько дней можно детальнее изучить жилой комплекс, качество строительства, инфраструктуру, звукоизоляцию квартиры, соседей, транспортную доступность.
Особенно актуальным тест-драйв может стать для покупателей из других регионов. Приезжая на осмотр, им не придется дополнительно тратиться на гостиницу или аренду жилья.
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