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В новостройках дадут пожить бесплатно

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В новостройках дадут пожить бесплатно

Пилотный проект запустят в региональных ЖК.
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На фоне снижения спроса на новостройки застройщики ищут новые способы привлечь покупателей. Один из них – разрешить покупателям сначала бесплатно пожить в интересующей их квартире, а затем уже принять решение о покупке.

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Пока тест-драйв жилья появится в некоторых региональных ЖК, сообщают в АН "Этажи". Однако в случае успеха проект может распространиться и на столичный рынок.

Даже кратковременное проживание в квартире перед ее приобретением значительно эффективнее, чем обычный осмотр. За несколько дней можно детальнее изучить жилой комплекс, качество строительства, инфраструктуру, звукоизоляцию квартиры, соседей, транспортную доступность.

Особенно актуальным тест-драйв может стать для покупателей из других регионов. Приезжая на осмотр, им не придется дополнительно тратиться на гостиницу или аренду жилья.

Автор: 20 июня 2022, 11:30 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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