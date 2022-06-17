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У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
Речь идет о первичном, но при этом уже меблированном жилье, которое будет более доступным для россиян. О новой концепции рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он объяснил, что цель этой инициативы заключается в том, чтобы граждане могли приобрести мебель в рамках того же ипотечного кредита, который они берут на квартиру. Брать еще и потребительский кредит при этом не потребуется.
Предполагается, что мебель в таких квартирах будет реализовываться со скидками, составляющими как минимум 30%. При этом на всю обстановку будет действовать гарантия производителя, что крайне важно. В беседе с РИА Недвижимость Стасишин также добавил, что цены на предметы мебели для покупателей будут фиксироваться в момент приобретения жилья в новостройке. Список производителей предметов интерьера при этом будет формироваться на системной основе.
Если все эти планы воплотятся в жизнь, россияне получат хорошую возможность сэкономить на обстановке жилья. Запустить данную инициативу в действие можно будет после внесения в законодательство некоторых изменений, что, как предполагается, будет сделано уже в ближайшую осеннюю сессию.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что дизайн и мебель в квартире могут сказать о ее владельце.
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