Аналитики зафиксировали снижение спроса на жилье в России

Сервис Сбербанка "Домклик" провел собственное исследование ситуации на российском рынке недвижимости.

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Аналитики отметили, что еще в первом квартале текущего года покупательский интерес был особенно высоким. На фоне всеобщего ажиотажа, связанного со сложной экономической ситуацией и резкими изменениями курса валют, в феврале-марте во многих регионах страны резко выросли цены на недвижимость.

Как сообщается в исследовании, уже в апреле-мае ситуация изменилась. За периодом нетипично высокого спроса на квартиры последовал период относительного затишья – было зафиксировано снижение спроса на жилье. При этом стоимость жилых метров в большей части страны стала ниже. В середине-конце весны цены вернулись на уровень января этого года.

Как отмечает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков сервиса, исключением в данном случае стала Москва. Столичный рынок выбился из общей для страны тенденции – там даже в апреле-мае стоимость квадратного метра продолжала расти.

Что касается причин резкого спада на рынке недвижимости, то в первую очередь эксперты говорят о выжидательной позиции граждан в условиях непростой ситуации в стране и мире. Также отчасти снижение спроса связано с сокращением уровня доходов россиян и тем, что многие уже успели совершить сделки ранее.

Ранее был опубликован рейтинг округов Москвы по спросу на недвижимость.