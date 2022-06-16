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Интерьер как зеркало души: что дизайн квартиры может сказать о ее владельце

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Интерьер как зеркало души: что дизайн квартиры может сказать о ее владельце

Обустраивая собственное жилье, люди опираются на свои вкусы, а в деталях проявляют характер.
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Дизайнер Инна Каминская считает, что внутреннее убранство каждого дома или квартиры может многое рассказать о его владельце и практически является зеркалом души. В интервью изданию Pravda.ru специалист выделила несколько категорий людей и четко описала, какой дизайн интерьера предпочитают такие жильцы.

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Например, люди, желающие подчеркнуть свой высокий статус, всегда делают ставку на эксклюзивные детали и дорогие предметы интерьера. Такие хозяева предпочитают гламурные стили: ар-нуво, ар-деко, неоклассику – пишет телеканал "360". В интерьерах таких людей часто встречается мрамор, позолота и все самое модное.

Для категории консерваторов наиболее важен комфорт и уют. Часто это люди в возрасте. В их домах можно встретить обои с классическими принтами, резную деревянную мебель, старомодные сервизы, много мягких тканей в отделке.

Консерваторам во многом противостоят молодые и вечно спешащие жители современных мегаполисов. Эти люди предпочитают минимализм в интерьере, качественную звукоизоляцию, суперсовременную технику и высокие потолки – сообщает портал "Вести Подмосковья".

Также дизайнер выделила группу ценителей сдержанной европейской классики. Такие люди могут время от времени менять дизайн, но в основном они предпочитают итальянскую плитку, выбеленное дерево, лен, декор из состаренного металла. В домах таких владельцев время как будто останавливается, и сами они никуда не спешат, получая удовольствие от жизни.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 11:21 Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник

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