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Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы

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Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы

В мае этого года в столичных новостройках было продано около 3,4 тысяч квартир.
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Эксперты "ЦИАН.Аналитики" составили рейтинг лидеров продаж из новостроек, расположенных на территории Старой Москвы. Первое место в рейтинге занял жилой комплекс "Матвеевский парк", построенный в Западном административном округе мегаполиса. Этот комплекс относится к комфорт-классу, и только в конце весны в нем было продано немногим более 180 лотов.

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Чуть меньше жилых площадей (а именно 176) в прошлом месяце москвичи раскупили в ЖК "Молжаниново", что в Северном административном округе – сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на аналитиков. На третье место в списке вышел новый жилой комплекс в ЮВАО – "Люблинский парк". Как показывает статистика, там было продано 140 квартир.

Также в пятерку лидеров продаж вошли "Бусиновский парк" в САО и "Амурский парк" в ВАО – в них в прошлом месяце было заключено 134 и 122 договора долевого участия соответственно.

Как отметили аналитики, средняя цена квадратного метра жилья в новостройках столицы в мае 2022 года составила 330 тысяч рублей. В пятерке лидеров продаж наибольшая средняя цена за метр квадратный зафиксирована в ЖК "Матвеевский парк".

Ранее были названы лучшие новостройки столицы, расположенные у парков и зеленых зон. Такие жилые комплексы пользуются спросом у москвичей, но в основном относятся к премиум -классу.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 11:46 Источник: РБК Недвижимость ✓ Надежный источник

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