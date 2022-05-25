"Обнищание народа": россиянка "кровью" написала отказ от оплаты коммуналки

Женщина заявила, что коммунальные блага принадлежат гражданам.

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На Урале настоящей драмой обернулась рядовая, можно сказать, рутинная процедура по оплате счетов за коммунальные услуги. Конечно, драма больше походила на театрализованное представление с не самым адекватным сценарием. Красок в будни решила добавить жительница Свердловской области. Если быть совсем точным, красной краски или жидкости, напоминающей кровь.

Россиянка очень своеобразно отреагировала на счета за газ, воду, отопление и электричество, которые обычные граждане получают каждый месяц. Екатерина Стренина заявила об отказе оплачивать полученные коммунальные услуги, направив уведомление в соответствующие органы. И все бы ничего, но свердловчанка захотела закрепить свой локальный бунт "кровью".

Вместо подписи на документ она поставила отпечаток пальца красного цвета. Об отказе от коммунальных платежей женщина рассказала изданию URA.RU. Староста родовой общины "Доброе знамение" из Свердловской области уверена, что бытовые услуги граждане должны получать абсолютно бесплатно.

Свое решение она мотивировала желанием защитить людей, потому что, по ее словам, в нашей стране происходит обнищание народа. Кроме того, 62-летняя женщина подчеркнула, что чиновники "нам все должны давать".

К слову, эти самые чиновники сегодня активно работают над улучшением коммунальной системы. Так, по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина, в России запустят систему учета твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала "Царьград", государственная информационная система учета ТБО позволит оценивать количество мусора при сборке, а также следить за изменениями отраслевых тарифов.