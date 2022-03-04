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Cервис по аренде жилья Airbnb отказался от России и Белоруссии

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Cервис по аренде жилья Airbnb отказался от России и Белоруссии

Из-за спецоперации на Украине сетевая площадка по бронированию жилья Airbnb изменила формат работы.
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Сервис по аренде жилья Airbnb хорошо зарекомендовал себя для туристов со всего мира. Как пишет телеканал "360", теперь он не будет работать на территории России и Белоруссии.

О временном отказе от деятельности в двух странах заявил гендиректор компании в личном блоге. "Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии", — цитирует руководителя RT.

4 марта 2022, 09:47 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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