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Уехавшим из страны россиянам запретили покупать и продавать недвижимость

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Уехавшим из страны россиянам запретили покупать и продавать недвижимость

Граждане, которые покинули страну и живут в недружественных государствах, больше не смогут распоряжаться своей недвижимостью на территории России.
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Ужесточенные правила купли-продажи вступили в силу в начале марта. Новые порядки принял Росреестр после указа президента "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".

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К недружественным странам сейчас относятся не менее 25 государств. Для оформления сделок купли-продажи недвижимости россиянину необходимо будет предоставить пакет документов в Росреестр, сообщает vse42.ru. Ведомство требует заявление-гарантию об отсутствии гражданства (в том числе второго) недружественной страны.

Кроме того, владелец или покупатель не должен жить на территории таких стран. Отметим, что остальные сделки россиян внутри России и проживающих в государствах вне "черного списка" не коснутся новые правила.

Как писали "Дни.ру", в последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор "Палникс Групп" Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку. Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 13:52 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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