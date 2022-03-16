Как сохранить деньги в недвижимости: назван единственный способ

В последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор "Палникс Групп" Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку.

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По словам эксперта, стоимость домов и земли за три года выросла на 60%. Спрос на такое жилье стабилен. Однако он не советует строиться самим. По мнению Николаева, лучше подождать фиксации цен. Ведь стройматериалы из-за иностранных санкций против России стали заметно дороже.

В свою очередь гендиректор Landwerk Дмитрий Городов назвал основные причины повышения себестоимости строек. Они связаны с падением рубля и приостановкой деятельности зарубежных компаний в стране. Специалист отметил, что себестоимость строительства загородных домов в России за последние десять дней увеличилась на 20%, передает РИА Новости.

Александр Николаев пояснил, что условно загородной недвижимостью можно считать все коттеджи, садовые и дачные дома (СНТ и ДНП), а также земельные участки, предназначенные для строительства домов под ИЖС.

Он отметил, что на сегодняшний день на рынке есть предложения по готовым и строящимся домам, а также земельным участкам, где возможно и самостоятельное строительство, и строительство по подряду. Эксперт заявил, что строительство дорожает из-за роста стоимости материалов и рабочей силы, а пригодной для строительства земли с готовой инженерной инфраструктурой, по его словам, уже не будет.

"Загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить", – заверил Александр Николаев. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.