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Лучшее время для сделки: как меняется рынок недвижимости в Москве
В январе и феврале эксперты зафиксировали рекордное количество сделок по покупке жилья в Москве. Март же показал совсем другую картину. Выходит, квартиры в Москве теперь никому не нужны? Вовсе нет. Просто спрос на жилье начал падать. Однако эксперты уверяют – последствия такой тенденции покажут свои результаты только в апреле, когда ажиотаж снизится, а государство начнет поддерживать строительную сферу.
Рекорды по сделкам были на вторичном рынке и на рынке новостроек, а также по ипотеке. В марте эксперты зафиксировали снижение спроса на вторичное жилье.
По данным Росреестра, в феврале в Москве по вторичному жилью совершили 13,4 тыс. сделок. Это на 11,2% превышает уровень февраля 2021-го и на 44,3% больше, чем январе.
Специалисты уверяют – это были последние рекорды перед снижением и замедлением ситуации на рынке.
По словам экспертов, высокий спрос на жилье в январе и феврале объясняется тем, что люди спешили купить квартиру по старой цене и по старой ипотечной ставке. Специалисты считают, что постепенно спрос на квартиры будет падать, а новой дешевой ипотеки пока ждать не приходится.
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