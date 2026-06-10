Эволюция индустрии: почему современному шефу недостаточно просто уметь готовить

Портрет идеального шеф-повара за последние годы претерпел кардинальные изменения.



Сегодня мастерство на кухне — лишь базовый гигиенический фактор. Успех ресторанного проекта зависит от способности шефа мыслить системно: проектировать меню под конкретную концепцию, понимать законы потребительского спроса и эффективно коммуницировать как с командой, так и с гостями.



В ответ на эти вызовы образовательный проект Novikov School запускает пятый, юбилейный сезон интенсивной программы "Школа шефа: Кухня нового времени", которая стартует 10 августа 2026 года. В основе обновленного курса лежит прагматичный подход к кулинарии как к бизнес-модели.

Три измерения современной гастрономии

Обучение разделено на три ключевых блока, каждый из которых закрывает определенную компетенцию современного лидера кухни:

1. Сенсорика и восприятие. Изучение физиологии вкуса, работы с текстурами и создание мультисенсорного опыта, который заставляет гостя возвращаться.

2. Меню как коммерческий инструмент. Методология проектирования меню, способного не просто отражать авторский стиль, но и генерировать прибыль.

3. Шеф-повар как управленец (бизнес-юнит). Новый модуль программы, смещающий фокус с базового контроля фудкоста на комплексное управление бизнес-процессами, медийное позиционирование и стратегическое видение проекта.

Формат и практическая база

Программа рассчитана на три недели интенсивной работы и включает:

15 профильных занятий с практикующими шеф-поварами и ключевыми экспертами ресторанного рынка;

15 профильных занятий с практикующими шеф-поварами и ключевыми экспертами ресторанного рынка; Интерактивные живые эфиры и домашние задания для закрепления материала;

Доступ к профессиональной базе из более чем 30 технологических карт.

Теоретический блок завершается профессиональным конкурсом, цель которого — дать участникам объективную оценку их навыков и открыть новые карьерные траектории.

Финал и карьерные перспективы

По итогам конкурсных работ десять сильнейших студентов отправятся в Москву на очную практику на базе Novikov School. Победитель проекта получит денежный грант в размере 100 000 рублей.

Благодаря интеграции с генеральным партнером программы, Hochland Professional, для участников предусмотрены специальные номинации и стипендии, а также возможность пройти стажировку на кухне ресторана, отмеченного звездой Michelin — опыт, который практически невозможно получить в рамках стандартного академического обучения.