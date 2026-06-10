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Среда 10 июня

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Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких

Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких

Специалисты советуют брать отпуск именно так.

Знакомая ситуация: вы с нетерпением ждете ежегодный отпуск, планируете грандиозное путешествие, а послевозвращения понимаете — отдохнули не так хорошо, как надеялись. Почему так происходит? Разбираемся, что говорят специалисты — и как организовать отдых с максимальной пользой для нервной системы.

Почему один отпуск не всегда помогает

Многие рассчитывают, что длинный отпуск раз в год полностью восстановит силы. Но психиатрыпредупреждают: такой подход не всегда эффективен. Проблема в том, что до долгожданного отдыха мы часто доходим уже на грани выгорания — с накопившимся эмоциональным напряжением, усталостью и стрессом.

Ключевой фактор восстановления — не столько длительность отдыха, сколько его регулярность. Мозг инервная система лучше восстанавливаются, если давать им передышку до того, как усталость станеткритической.

Преимущества мини‑отпусков

Несколько коротких перерывов в течение года могут оказаться полезнее одного длительного. Разберем, почему:

  • Профилактика выгорания. Мини‑паузы позволяют сбросить эмоциональное напряжение на ранних этапах, не дожидаясь, пока оно перерастет в серьезную проблему.

  • Быстрое восстановление. Когда мозг не "выжат до предела", ему требуется меньше времени, чтобы прийти в норму. Короткие перерывы дают возможность подзарядиться и вернуться к работе с новыми силами.

  • Стабильная продуктивность. Регулярные паузы помогают поддерживать высокий уровень энергии иконцентрации в течение всего года, а не только после большого отпуска.

  • Гибкость планирования. Короткие отпуска легче вписать в рабочий график — можно выбрать моменты, когда нагрузка снижается, или совместить их с праздничными днями.

  • Разнообразие впечатлений. Несколько небольших поездок или просто дней отдыха дают больше ярких моментов в течение года, чем одна большая поездка.

Как сделать мини‑отпуск по‑настоящему восстанавливающим

Просто взять несколько дней отдыха недостаточно — важно правильно их провести.

Главное правило: полностью отключиться от работы. Вот что это значит на практике.

Для сотрудников:

  • отключите уведомления из рабочих чатов и мессенджеров;

  • не проверяйте рабочую почту;

  • договоритесь с коллегами, что будете недоступны;

  • избегайте спонтанных созвонов и обсуждения рабочих вопросов;

  • если возможно, поставьте автоответчик с указанием дат вашего отсутствия и контактами ответственногоколлеги.

Для руководителей:

  • не пишите сотрудникам в отпуск по рабочим вопросам без крайней необходимости;

  • заранее распределите задачи так, чтобы минимизировать потребность в контакте с отдыхающимсотрудником;

  • создайте в команде культуру уважения к отпуску — покажите личным примером, что вы тожеотключаетесь от работы в выходные и отпуска.

Практические идеи для мини‑отпуска

Не обязательно уезжать далеко — главное, сменить обстановку и заняться тем, что приносит радость. Варианты:

  • поездка за город на выходные;

  • день в спа или на природе;

  • мастер‑класс или новое хобби;

  • прогулка по незнакомым улицам своего города;

  • марафон любимых фильмов или книг без оглядки на время;

  • встреча с друзьями, с которыми давно не виделись.

Попробуйте изменить подход к планированию отдыха в этом году — возможно, вы заметите, что стали чувствовать себя бодрее и продуктивнее.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2026, 18:36
Фото: magnific.com
"Макс"/ "Биохакеры"✓ Надежный источник

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