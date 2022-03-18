Что будет с ценами на квартиры в России

На фоне падения рубля многие хотят вложить деньги недвижимость. Как будут "вести себя" цены на жилье, рассказали эксперты, проанализировавшие рынок.

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Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что за последние три недели квартиры на вторичном рынке Подмосковья стали на 1% дороже. Средняя цена за один квадратный метр стала равна 159,6 тысячи рублей. Новостройки выросли в цене на 4%. Объем предложения на рынке вторички же снизился с 28 до 23 тысяч лотов.



По словам эксперта, многие отказались от запланированной продажи квартиры. Это объясняется тем, что сейчас люди не понимают, какая цена является. Число объявлений о продаже первички не сильно изменилось незначительно.

Просматривать объявления и звонить покупатели стали чаще. Это произошло после повышения Центробанком ключевой ставки до 20%. В Подмосковье, по словам Алексея Попова, традиционно выше цены на жилье в населенных пунктах, приближенных к столице. Это Реутов, Котельники, Мытищи и Красногорск.

Самые низкие же цены в восточном и юго-восточном секторах города. К ним относятся, например, Озеры, Дрезна и Рошаль. Также аналитик считает, что на фоне сжатия спроса цены на квартиры в России будут расти медленнее уровня инфляции.

В свою очередь председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый заявил, что сейчас ведется работа с банковской системой для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ростом цен. Власти стараются найти правильные меры поддержки бизнеса в этой ситуации.