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Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья

Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья

Любители тайком заглянуть в холодильник под покровом темноты даже не догадываются, какую сокрушительную бурю они устраивают в собственном организме, запуская невидимый механизм медленного разрушения пищеварительной системы.

Мы привыкли винить в лишнем весе, тяжести в животе и плохом самочувствии избыточные калории, жирную пищу или некачественные продукты. Однако реальная опасность ночных свиданий с едой кроется гораздо глубже — буквально на клеточном уровне. Новейшее исследование ученых из Техасского университета, опубликованное в авторитетном научном журнале PNAS, шокировало экспертов. Выяснилось, что, устраивая поздний ужин, мы совершаем фатальную ошибку — буквально взрываем внутренние часы своего организма, обрекая себя на мучительные проблемы со здоровьем, избавиться от которых не удается неделями, сообщает RidLife.

Как работают наши внутренние часы

Наше тело подчинено строгим природным ритмам. Главный дирижер этого сложнейшего оркестра находится в головном мозге — это так называемое супрахиазматическое ядро. Именно оно чутко реагирует на смену дня и ночи, отдавая команды телу, когда пора спать, а когда бодрствовать.

Однако, как выяснили исследователи, свои автономные часы есть практически у каждого органа, и пищеварительная система здесь не исключение. Вот только ориентируются эти маленькие внутренние часики не на солнечный свет за окном, а на время, когда в желудок поступает первая порция еды. Стоит сбить этот график, как в организме начинается настоящий бунт, способный полностью подорвать здоровье.

Эксперимент со светящимися клетками

Чтобы понять, как именно ночные трапезы разрушают наше пищеварение, техасские биологи провели уникальный эксперимент на мышах. Они генетически модифицировали пять ключевых типов клеток кишечника грызунов так, чтобы те начинали светиться в темноте при активации гена циркадного ритма Per2.

Сначала грызуны жили в идеальном режиме, съедая основную часть пищи ночью, что абсолютно естественно для их природы. В этот период все клетки их кишечника работали слаженно и гармонично, как швейцарские часы. Но затем ученые решили устроить подопытным жесткий стресс и ограничили им доступ к еде, заставив питаться исключительно в непривычное дневное время. То есть перевернули их режим с ног на голову.

Клетки-бунтари отказываются подчиняться

Результаты эксперимента поразили исследователей и заставили ужаснуться. Почти все типы клеток кишечника послушно и довольно быстро перестроили свои биологические часы под новый, пусть и неестественный график питания. Все, кроме одного.

Так называемые интерстициальные клетки Кахаля — важнейшие элементы, которые управляют перистальтикой, то есть координируют сокращение мышц кишечника и продвижение пищи, — наотрез отказались подчиняться новым правилам.

Эти клетки-бунтари продолжали упрямо жить по старому расписанию в течение долгих недель. В результате в пищеварительном тракте начался настоящий хаос: одни ткани требовали покоя и сна, а другие судорожно пытались переварить внезапно поступившую пищу. Полная рассинхронизация внутренних процессов привела к тому, что слаженная работа кишечника оказалась парализована.

Чем грозит бунт в животе

Для современного человека подобные игры со временем приема пищи оборачиваются настоящей катастрофой. Когда важнейшие клетки кишечника начинают жить по разным графикам, организм отвечает на это жестоким ударом по самочувствию.

Именно эта скрытая рассинхронизация, по мнению ученых, стоит за развитием синдрома раздраженного кишечника, мучительными вздутиями, хроническими запорами и опасными воспалительными процессами, которые годами не поддаются лечению.

В группе максимального риска находятся миллионы людей: те, кто работает посменно, страдает от бессонницы, часто путешествует со сменой часовых поясов или просто любит совершать полуночные набеги на кухню. Каждый раз, когда вы решаете перекусить среди ночи, вы совершаете опасную ошибку и запускаете механизм жесткого внутреннего конфликта в своем животе, расплачиваться за который придется неделями плохого самочувствия и визитами к врачам.

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10 июня 2026, 14:11
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